В Швейцарии начали новое расследование в отношении бывшего главы ФИФА Блаттера

Прокуратура Швейцарии начала новое расследование в отношении бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Associated Press.

Блаттер подозревается в нецелевой трате $1 млн из фонда организации. По информации агентства, Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в апреле 2010 года. Отмечается, что беспроцентный займ затем был списан.

Также сообщается, что фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА того времени - генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.

Ранее прокуратура завершила производство по делу в отношении Блаттера о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году. 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом о продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который якобы был невыгоден ФИФА. Отмечалось, что Блаттер действовал против интересов организации при заключении данного соглашения.

Блаттер был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который ее отклонил.