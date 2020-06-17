Ибрагимович требует от «Милана» более $6,5 миллионов
Шведский нападающий Златан Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, 38-летний скандинав не против продолжить свою спортивную карьеру в стане «россонери», однако завышенные требования по заработной плате в настоящее время смущают директора клуба Ивана Газидиса.
Отметим, что Ибрагимовичем также интересуется «Монца», вышедшая по итогам нынешнего в Серию В. Этим клубом владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
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