Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» оказалась слабее туринского «Ювентуса», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Генуе на стадионе »Луиджи Феррарис» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились португальский форвард Криштиану Роналду, аргентинский хавбек Пауло Дибала, а также бразилец Дуглас Коста.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Андреа Пинамонти.
После этой победы подопечные Маурицио Сарри набрали 72 очка и закрепились на первой позиции в турнирной таблице Серии А.
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