Старт южноамериканской отборочной кампании к ЧМ по футболу 2022 года планируется в октябре
Первые квалификационные матчи в зоне Южной Америки на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре планируется провести в октябре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Изначально отборочные матчи в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) планировалось провести в сентябре.
КОНМЕБОЛ предложила ФИФА рассмотреть вариант, при котором квалификация будет завершена в марте 2022 года. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение на ближайшем заседании бюро совета ФИФА.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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