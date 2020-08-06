"Милан" может приобрести футболиста "Зенита" Барриоса

Итальянский футбольный клуб "Милан" намерен приобрести полузащитника российского "Зенита" Вильмара Барриоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Барриос перешел в "Зенит" из аргентинского "Ривер Плейт" в 2019 году за €15 млн. В составе клуба он провел 36 игр, отметившись двумя голами. 26-летний колумбиец вошел в число претендентов на приз лучшего игрока чемпионата России сезона-2019/20.

"Милан" по итогам сезона завоевал путевку в Лигу Европы. "Зенит" стал чемпионом России и начнет выступление в еврокубках с группового раунда Лиги чемпионов.