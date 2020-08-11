Команда Азербайджана по паралимпийскому виду спорта - бочча участвует в тренировочных сборах (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Члены национальной команды Азербайджана по паралимпийскому виду спорта - бочча в связи с пандемией коронавируса на протяжении нескольких месяцев тренировались в домашних условиях, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

На данный момент, с целью повышения физической подготовки 10-19 августа 2020 года команда в составе 18 человек принимает участие в учебно-тренировочных сборах на открытом воздухе в Закатальском олимпийском спортивном комплексе.

Сборы проходят при поддержке Министерства молодёжи и спорта, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Национального паралимпийского комитета.

Отметим, что тренировочный процесс проходит с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил.

(Автор: Джани Бабаева)