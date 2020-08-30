"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук продолжит карьеру в бергамской "Аталанте". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

"Локомотив" и "Аталанта" достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование", — говорится в заявилении.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". Он дебютировал за главный клуб в 2013 году. Всего он принял участие в 228 матчах, в которых забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.