"Реал" не получал предложений о покупке Бэйла

Испанскому футбольному клубу "Реал" не поступали предложения о покупке валлийского форварда Гарета Бэйла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего футболиста, "Реал" блокировал все предложения о трансфере.

По информации источника, Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком "Реала" и не хочет снижать зарплату, в связи с чем другие клубы не хотят его покупать. Подчеркивается, что главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заинтересован в переходе валлийца, однако руководство клуба не готово тратить крупные средства.

Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 20 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи, всего в составе мадридцев на его счету 249 игр, 105 мячей и 67 голевых передач. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из "Тоттенхэма", за его трансфер "Реал" заплатил €101 млн.

Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.