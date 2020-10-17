Дубль Ибрагимовича принес "Милану" первую за четыре года победу над "Интером" в Серии А

"Милан" обыграл "Интер" со счетом 2:1 в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро", который является домашним для обеих команд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем у "Милана" отметился Златан Ибрагимович (12-я и 16-я минуты), у "Интера" гол забил Ромелу Лукаку (28). В эпизоде с первым голом шведский форвард сначала не реализовал пенальти.

Для 39-летнего Ибрагимовича этот матч стал первым после восстановления от заболевания коронавирусной инфекцией. Шведский форвард в двух матчах забил четыре мяча и вместе с Лукаку, Алехандро Гомесом ("Аталанта") и Ирвингом Лосано ("Наполи") лидирует в гонке бомбардиров текущего чемпионата.

Впервые с 31 января 2016 года "Милан" сумел обыграть "Интер" в матче чемпионата Италии (Серии А). С тех пор клуб пять раз потерпел поражение и три раза сыграл вничью. "Милан" не проигрывает на протяжении 19 матчей во всех турнирах. Команда Стефано Пиоли забивает в 24 матчах чемпионата кряду: последний раз у "Милана" была такая же продолжительная голевая серия в 1973 году (29 матчей).

Соперник петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лацио" в другом матче дня проиграл в гостях "Сампдории" (0:3).

Впервые пропустивший в этом сезоне "Милан" лидирует в таблице чемпионата, набрав 12 очков в четырех матчах. Команда Антонио Конте с семью очками находится на шестой строчке. В следующем туре "Милан" примет "Рому" 26 октября, "Интер" сыграет на выезде с "Дженоа" 24 октября.