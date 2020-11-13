Сборная Венгрии вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу

Венгрии одержала победу над сборной Исландии со счетом 2:1 в матче плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сборная Венгрии выступает в одной группе с командой России в текущем розыгрыше Лиги наций.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести его на лето следующего года, соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир запланирован в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России завоевала право на участие в европейском первенстве по итогам отборочного турнира, в группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.