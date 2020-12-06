Умер чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник

Бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Анастасия Понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Папочка, покойся с миром", - написала она.

Виктор Понедельник является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол в дополнительное время. На том турнире нападающий стал автором двух мячей и вошел в список лучших бомбардиров чемпионата. Понедельник был последним из остававшихся в живых обладателей Кубка Европы 1960 года.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной СССР Понедельник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.