«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с новичком АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Встреча прошла в воскресенье, 13 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме в составе победителей голом отметился Бобби Рид. В концовке матча пенальти реализовал Мохамед Салах.

Новичок АПЛ «Фулхэм» набрал восемь очков и находится на 17-й позиции. В активе «Ливерпуля» 25 очков, красные занимают второе место.

В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле примет «Тоттенхэм». «Фулхэм» в тот же день дома сыграет с «Брайтоном».