ФИФА временно приостановила дисквалификацию Триппьера за нарушение правил о ставках

Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила отстранение английского защитника испанского "Атлетико" Кирана Триппьера, которое было наложено на него Футбольной ассоциацией Англии (FA). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал The Athletic.

30-летний футболист был дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках. Расследование касалось перехода Триппьера в "Атлетико" из английского "Тоттенхэма" в июле 2019 года. Сообщалось, что "Атлетико" намерен обжаловать решение о дисквалификации футболиста.

ФИФА направила в "Атлетико" обращение, в котором говорится о приостановке дисквалификации Триппьера. Мадридский клуб может обжаловать решение FA в Спортивном арбитражном суде. Также отмечается, что Триппьер сможет принять участие в матче "Атлетико" против "Корнельи" в 1/32 финала Кубка Испании, встреча состоится 6 января.

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Он выступал за "Барнсли" и "Бёрнли", после чего перешел в "Тоттенхэм" летом 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.