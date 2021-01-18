"Атлетик" обыграл "Барселону" и стал победителем Суперкубка Испании

"Атлетик" из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании по футболу. В финальной встрече баскский клуб в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У каталонцев отличился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты). В составе победителей голы на счету Оскара де Маркоса (42), Асьера Вильялибре (90) и Иньяки Уильямса (94). В конце дополнительного времени с поля был удален форвард "Барселоны" Лионель Месси.

"Атлетик" в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). Также в активе клуба восемь побед в чемпионате Испании и 23 - в кубке страны. "Барселона" выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.

Турнир начался со стадии полуфинала, где "Барселона" в серии пенальти переиграла "Реал Сосьедад" (1:1), а "Атлетик" был сильнее мадридского "Реала" (2:1).

Турнир проводится с 1982 года, в нем принимают участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд, к участию в котором также допускаются финалист кубка страны и команда, ставшая второй в национальном чемпионате.