Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Нападающий отметился забитым мячом в финале Суперкубка Италии с «Наполи». Роналду забил 760-й гол на профессиональном уровне. Португальский бомбардир побил рекорд чехословацкого форварда Йозефа Бицана, на счету которого всего 759 забитых мячей.
3 января Роналду превзошел рекорд Пеле по количеству голов за карьеру. В активе бразильца 757 забитых мячей.
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