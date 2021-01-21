Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Нападающий отметился забитым мячом в финале Суперкубка Италии с «Наполи». Роналду забил 760-й гол на профессиональном уровне. Португальский бомбардир побил рекорд чехословацкого форварда Йозефа Бицана, на счету которого всего 759 забитых мячей.

3 января Роналду превзошел рекорд Пеле по количеству голов за карьеру. В активе бразильца 757 забитых мячей.