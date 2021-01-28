«Ювентус» разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии
В четвертьфинальном матче Кубка Италии туринский «Ювентус» разгромил СПАЛ, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Встреча прошла в Турине на «Альянц Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората, отличившийся с пенальти, а также Джанлука Фработта, Деян Кулусевски и Федерико Кьеза.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.
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