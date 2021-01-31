Месси по текущему контракту с "Барселоной" заработает более €500 млн
Аргентинский футболист Лионель Месси по текущему контракту с испанской "Барселоной" заработает свыше €500 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".
По информации источника, за время действия четырехлетнего соглашения, срок которого истекает летом, аргентинец заработает €555 млн, из которых €115 млн были выплачены в качестве подъемных, а €78 млн - в виде бонусов за лояльность.
Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата мира, десятикратным чемпионом Испании.
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