Чемпионат Германии по футболу: "Айнтрахт" обыграл "Баварию"

Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" обыграли мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Даити Камада (12-я минута) и Амин Юнес (31). У проигравших отличился Роберт Левандовский (53).

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 49 очков после 22 матчей. "Айнтрахт" идет четвертым, имея в активе 42 очка после 22 встреч.

В следующем туре подопечные Ханса-Дитера Флика 27 февраля примут "Кёльн", а 23 февраля на выезде сыграют первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Лацио". "Айнтрахт" в 23-м туре чемпионата страны 26 февраля в гостях сыграет с "Вердером".