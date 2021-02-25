"Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт 25 февраля 2021 02:48 (UTC+04:00)
"Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Бернарду Силва (29-я минута) и Габриэл Жезус (65).

Встречу, которая должна была пройти в Мёнхенгладбахе, перенесли решением Союза европейских футбольных ассоциаций в Будапешт. Причиной переноса стал запрет на въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

Команды провели седьмой очный матч. В предыдущий раз они встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17, тогда "Манчестер Сити" одержал домашнюю победу, а в гостях сыграл с "Боруссией" вничью. Всего в семи матчах четыре победы на счету английской команды, одна - у германской, еще две встречи завершились вничью.

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