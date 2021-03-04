«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в финал Кубка Испании

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании каталонская «Барселона» разгромила «Севилью», передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле, Жерар Пике и Мартин Брэйтуэйт.

Этот успех позволил подопечным Роналда Кумана выйти в финал национального кубка, несмотря на поражение в первой игре.