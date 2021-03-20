"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл в гостях "Эвертон" со счетом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".

Голами в матче отметились Илкай Гюндоган (84-я минута) и Кевин Де Брёйне (90).

Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 21 марта. Также в этот день пройдут матчи 1/4 финала "Челси" - "Шеффилд Юнайтед" и "Лестер" - "Манчестер Юнайтед".