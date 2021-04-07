"Реал" победил "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Испанский "Реал" на своем поле переиграл английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (27-я и 65-я минуты) и Марко Асенсио (36), у проигравших отличился Мохаммед Салах (51).
В предыдущий раз "Ливерпуль" пропускал больше одного мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году - в финальной игре против итальянского "Милана", завершившейся победой английского клуба в серии пенальти.
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