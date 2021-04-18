Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, стал победителем Гран-при Эмилии Романьи в Италии, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Вторым финишную черту пересек семикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Третьим стал его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за Ferrari.

В общем зачете лидирует Хэмилтон – 44 очка, второе место занимает Ферстаппен (43), третье – Норрис (27). Мазепин входит в группу пилотов, не набравших ни одно балла. Среди них также находится его напарник по Haas немец Мик Шумахер.