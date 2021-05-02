Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В 12-раундовом поединке, прошедшем в Манчестере, он выиграл у британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей.
Все судьи отдали победу Биволу - 118:110, 115:114, 115:113.
Бивол в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке 30-летнего россиянина 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
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