Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Спорт 2 мая 2021 00:39 (UTC+04:00)
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Манчестере, он выиграл у британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей.

Все судьи отдали победу Биволу - 118:110, 115:114, 115:113.

Бивол в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке 30-летнего россиянина 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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