"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ

Футболисты "Милана" со счетом 3:0 нанесли поражение "Ювентусу" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На первой компенсированной ко второму тайму минуте ворота "Ювентуса" поразил Браим Диас. На 78-й минуте в составе "Милана" отличился Анте Ребич, на 82-й – Фикайо Томори.

Кроме того, на 58-й минуте пенальти не смог реализовать футболист "Милана" Франк Кессье.

"Милан" благодаря этой победе набрал 72 очка, он занимает третье место, по дополнительным показателям уступая "Аталанте", у которой аналогичное число баллов.

У "Ювентуса" 69 очков, команда покинула первую четверку, место в которой дает право на выступление в Лиге чемпионов. Туринский клуб сейчас на пятой строчке.

Ранее "Интер" (85 очков) досрочно завоевал звание чемпиона, прервав девятилетнюю серию триумфов "Ювентуса".