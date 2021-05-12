"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу
"Спортинг" одержал победу над "Боавиштой" со счетом 1:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии по футболу. Эта победа позволила команде досрочно стать чемпионом страны сезона-2020/21.
Мяч на 36-й минуте забил Паулинью.
В турнирной таблице "Спортинг" занимает первое место, набрав 82 очка.
"Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые с сезона-2001/02. Всего команда 19 раз становилась чемпионом страны
В следующем туре "Спортинг" в гостях сыграет с "Бенфикой".
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