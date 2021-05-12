Ралли "Дакар" 2022 года пройдет с 2 по 14 января

Ралли-марафон "Дакар" в 2022 году пройдет с 2 по 14 января в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гонка пройдет в Саудовской Аравии в третий раз подряд. Ралли стартует в Хаиле и завершится в Джидде.