Этот финал в Баку войдет в мировую историю экстремального спорта - только для самых смелых и подготовленных

БАКУ /Trend Life/ - Финал мировой серии Red Bull Cliff Diving 2021 впервые пройдет в Баку 16 октября, сообщили Trend Life организаторы.

Клифф-дайвинг – это вид ныряния, от которого захватывает дух. Прыжки в открытую воду проходят с большой высоты, поэтому решаются на них только самые смелые и подготовленные люди. Эта разновидность спорта активно развивается, опытные пловцы участвуют в соревнованиях мирового значения, собирая множество любителей этого рискованного и зрелищного ныряния. Основанная в 2009 году мировая серия Red Bull Cliff Diving в этом году проведет свой 12-й сезон. Следует отметить, что самым успешным спортсменом на этих соревнованиях является восьмикратный чемпион мира Гэри Хант.

Соревнование пройдет в торгово-развлекательном центре Deniz Mall, являющимся одним из последних архитектурных образцов нашего города. Чемпионы сезона 2021 года будут определены в соревновании, которое пройдет в главном помещении Deniz Mall с акриловым бассейном диаметром 12 метров.

В соревновании примут участие звёзды этого вида спорта, а финал войдет в историю спорта, как мировая серия Red Bull Cliff Diving впервые проведенная в закрытом помещении.

С высоты 27 метров 24 дайверов будут нырять к выложенному мозаикой дну бассейна на скорости более 85 км/ч в окружении визуально сложной окружающей среды. Умение ориентироваться в воздухе будет ключевым фактором, а клаустрофобия – нежелательной темой. Наблюдать за этим зрелищем будет возможно из зоны отдыха!

(Автор: Вугар Иманов)