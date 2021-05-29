Футбольный клуб "Интер Майами" оштрафовали на $2 млн из-за трансфера Матюиди

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" был оштрафован на 2$ млн за нарушения при подписании контрактов с французом Блезом Матюиди и колумбийцем Андресом Рейесом в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба MLS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рейес выступал за "Интер Майами" на правах аренды с февраля по декабрь 2020 года, победитель ЧМ-2018 Матюиди стал игроком команды в августе, перейдя из итальянского "Ювентуса". Сообщается, что клуб нарушил правила определения футболистов в составе. Матюиди и Рейес должны были получить статус назначенных игроков, что обязывало "Интер Майами" вывести их из-под потолка зарплат. Также клуб не раскрыл соглашения, которые привели к заниженными зарплатам защитников Леандро Гонсалеса Пиреса и Хохре Фигаля, а также нападающего Хулиана Каррансы.

Совладелец клуба Хорхе Мас был оштрафован на $250 тыс., бывшего спортивный директора "Интера Майами" Пола Макдонафа отстранили до конца следующего сезона.

"Интер Майами" был основан в 2018 году и выступает в MLS с 2020 года. Совладельцем клуба также является бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.