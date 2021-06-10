УЕФА приостановил разбирательство по делу "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны"

В УЕФА объявили, что приостанавливают разбирательство по делу о попытках трех европейских топ-клубов - мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса" учредить новый футбольный турнир - Суперлигу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"УЕФА принимает к сведению решение, принятое сегодня независимым апелляционным органном УЕФА о приостановке дисциплинарного разбирательства в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала", возможно, допустивших юридические нарушения при работе над так называемым проектом Суперглиги", - говорится в коммюнике УЕФА.

В нем поясняется, что приостановка связана с тем, что эти три клуба обратились в суды, чтобы выяснить, имеет ли вообще УЕФА право наказывать их за попытку самостоятельно учредить футбольный турнир. Сначала они обратились в суд Мадрида. Затем испанский судья подал запрос в суд ЕС, который пока не сообщил, готов ли он принять к рассмотрению это дело. В итоге судебные власти Швейцарии, где базируется УЕФА, предупредили эту организацию, что на данном этапе принимать меры против трех клубов - преждевременно.

Итальянские спортивные СМИ поясняют, что на практике решение УЕФА означает, что трем клубам пока не грозит исключение из главного европейского футбольного клубного турнира - Лиги чемпионов.