Сборная Испании сыграла вничью со шведами в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в испанском городе Севилья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Впервые на текущем турнире матч завершился нулевой ничьей.

На чемпионатах Европы сборные Испании и Швеции встретились во второй раз. Первая игра прошла ровно 13 лет назад - 14 июня 2008 года. Испанцы одержали победу со счетом 2:1. Из участников того матча в нынешнем на поле появился только капитан шведской сборной Себастьян Ларссон.