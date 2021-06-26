Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу

Сборная Дании по футболу со счетом 4:0 победила команду Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Амстердаме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем отметился Каспер Дольберг (27-я, 48-я минуты), еще два мяча забили Йоаким Мехле (88) и Мартин Брейтуэйт (90+6). На 90-й минуте с поля был удален футболист сборной Уэльса Гарри Уилсон. Дольберг стал первым датским игроком за последние 29 лет, забившим в плей-офф чемпионата Европы, и первым датчанином с 2012 года, отметившимся дублем на Евро, девять лет назад форвард Никлас Бендтнер забил два гола в ворота сборной Португалии (2:3). Дольберг отличился в 30-й и 31-й раз на стадионе "Йохан Кройф Арена", на котором он провел 55 матчей в составе амстердамского "Аякса" с 2016 по 2019 год.

Перед началом матча капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл вручил датчанам футболку своей сборной с номером 10 и фамилией футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, на которой валлийские игроки оставили автографы и слова пожелания здоровья полузащитнику.

Сборная Уэльса второй раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей. Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.

Вместимость стадиона в столице Нидерландов сокращена до 33%. "Йохан Кройф Арена" вмещает 55 500 человек. Это был последний матч в Амстердаме на турнире, ранее арена приняла три матча группы С: Нидерланды - Украина (3:2), Нидерланды - Австрия (2:0) и Северная Македония - Нидерланды (0:3). В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Баку и начнется в 20:00.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.