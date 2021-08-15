"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в первом туре чемпионата Англии по футболу
Лондонский "Тоттенхэм" дома победил со счетом 1:0 "Манчестер Сити" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Единственный гол забил Сон Хын Мин (55-я минута).
В следующем туре "Тоттенхэм" 22 августа сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Сити" примет 21 августа "Норвич".
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