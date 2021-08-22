Мэнни Пакьяо не сумел вернуть титул суперчемпиона мира WBA, проиграв Угасу

Филиппинец Мэнни Пакьяо не сумел вернуть титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он проиграл обладателю титула кубинцу Йорденису Угасу решением судей (113-115, 113-115, 112-116), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первоначально Пакьяо должен был встретиться с американцем Эрролом Спенсом, но тот снялся с поединка по медицинским показателям.

Пакьяо прервал серию из трех побед. В июле 2018 года филиппинец завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, выиграв у аргентинца Лукаса Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде, в январе 2019 года его защитил, победив американца Эдриена Бронера по очкам, а в июле 2019 года завоевал титул суперчемпиона мира, выиграв у американца Кита Турмана решением судей. В январе нынешнего года руководство WBA назначило филиппинца "чемпионом в отпуске" в связи с длительной паузой в карьере, а его титул был передан Угасу. Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года.

Теперь в активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.