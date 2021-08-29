Старт гонки Гран-при Бельгии "Формулы-1" задерживается на два часа из-за ливня

Гонка Гран-при Бельгии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не началась спустя два часа после запланированного времени старта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт гонки 12-го этапа постоянно откладывается из-за проливного дождя, пилоты должны были начать гонку в 17:00 (GMT+4)

Если гонка состоится в воскресенье, пилоты проедут максимум 39 кругов вместо 44.

В ходе субботней практики и квалификации также шел дождь, в связи с чем в ходе третьего сегмента британский пилот "Макларена" Ландо Норрис вылетел с трассы.