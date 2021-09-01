Крала из "Спартака" переходит в "Вест Хэм"

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" объявил о переходе полузащитника московского "Спартака" чеха Алекса Крала. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Крал перейдет в "Вест Хэм" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определенных условиях.

Кралу 23 года, он выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. За национальную сборную Крал провел 22 матча и забил два гола.