"Тоттенхэм" потерпел первое поражение в чемпионате Англии по футболу

Футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:3 в четвертом туре чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Одсонн Эдуар (84, 90+2), еще один гол на счету Уилфрида Заа, реализовавшего пенальти (76). Защитник гостей Джафет Танганга получил две желтые карточки, в результате чего был удален с поля на 58-й минуте.

В предыдущих трех турах "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" (1:0), "Вулверхэмптон" (1:0) и "Уотфорд" (1:0). Лондонский клуб с 9 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" с 5 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре "Тоттенхэм" 19 сентября примет "Челси", "Кристал Пэлас" днем ранее в гостях сыграет с "Ливерпулем".