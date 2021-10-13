Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью в рамках отбора ЧМ-2022

Сборная Англии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Венгрии в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У англичан отличился Джон Стоунз (37). В составе венгерской сборной гол забил Роланд Шаллаи (24-я минута, с пенальти).

Англичане занимают первую строчку в турнирной таблице с 20 очками после восьми матчей, вторыми идут поляки (17), третьими - албанцы (15), четвертыми - венгры (11), пятыми - андоррцы (6), замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино (0).

В следующем туре англичане примут албанцев 12 ноября, венгры в этот же день дома сыграют с командой Сан-Марино.

В других матчах группы сборная Андорры на выезде обыграла команду Сан-Марино (3:0), а албанцы дома уступили полякам (0:1), на 79-й минуте встреча была прервана, болельщики албанской сборной бросали бутылки в польских игроков, после паузы матч был возобновлен.