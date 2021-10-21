«Бавария» разгромила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над лиссабонской «Бенфикой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая в столице Португалии на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Лерой Зане, также отличился Роберт Левандовски. Еще один мяч в свои ворота забил футболист «Бенфики» Эвертон.

После трех туров Лиги чемпионов «Бавария», набравшая девять очков, лидирует в турнирной таблице группы E. «Бенфика» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

В параллельном матче испанский «Вильярреал» нанес поражение швейцарскому «Янг Бойз» - 4:1. «Желтая субмарина» с четырьмя очками занимает третье место в группе F. «Янг Бойз» с тремя баллами занимает последнюю, четвертую строчку.