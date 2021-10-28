Нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1) в среду. Куман попрощается с игроками и сотрудниками "Барселоны" в четверг.

Куман возглавил "Барселону" 19 августа 2020 года. В текущем сезоне испанского первенства каталонцы после десяти матчей занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов клуб занимает третье место, проиграв португальской "Бенфике" (0:3) и германской "Баварии" (0:3), а также победив киевское "Динамо" (1:0).