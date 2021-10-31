В Агдаме готовятся к проведению финала "Кубка Победы" с участием гази 44-дневной Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)

Агдам /Trend Life/ - Федерация фехтования в инвалидных колясках Азербайджана ведет подготовку к финалу "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku) с участием гази 44-дневной Отечественной войны, который пройдет 1 ноября, сообщает Trend Life.

Zəfər Kuboku посвящен первой годовщине Дня Победы - 8 ноября. В 44-дневной Отечественной войне наши доблестные воины во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободили наши земли после почти 30-летней армянской оккупации, восстановив территориальную целостность. А ныне наши герои - гази Карабахской войны начинают штурмовать спортивные подиумы. Спорт является одним из прекрасных средств реабилитации, паралимпийское движение показало, насколько это эффективно.

Финал будет проведен перед дворцовым комплексом Панахали хана в Агдаме – Имарете с участием видных общественных и спортивных деятелей. Для этого здесь устанавливается спортивный помост и шатер, где будут представлены флаги древних государств, которые были на территории Азербайджана. Гостей ждет концертная программа.

Первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках Азербайджана, ветеран первой Карабахской войны Асаф Меликов отметил, что коллектив Федерации постоянно поддерживал семьи шехидов и гази, с апреля этого года проводил акции социально-психологической и юридической помощи, а также стал привлекать к параолимпийскому движению гази Отечественной войны. Мероприятия были проведены при поддержке Главного управления молодежи и спорта Баку и районных организаций, состоялись встречи с сотнями гази Карабахской войны для привлечения их к занятию фехтованием.

Главная цель проведения соревнования – это создание команды фехтовальщиков из гази Карабахской войны для подготовки их к участию в Летних Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев. Фото/Видео: Сеймур Исмаилов)