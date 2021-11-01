Впервые на освобожденной от оккупации территории Азербайджана проведено спортивное соревнование с участием гази 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

Агдам /Trend Life/ - Перед Дворцовым комплексом Панахали хана в Агдаме – Имарете прошел финал "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku), организованный Федерацией фехтования в инвалидных колясках Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта Баку в честь первой годовщины Дня Победы - 8 ноября, сообщает Trend Life. Впервые на освобожденной после 30-летней оккупации территории прошло спортивное соревнование с участием гази 44-дневной Отечественной войны.

Один из историко-архитектурных памятников XVIII века в период оккупации подвергся армянскому вандализму, ныне здесь проводятся реконструкционные и восстановительные работы. Это место для проведения финала было выбрано не случайно. Историческое и духовное значение этого дворца заключается в том, что здесь находится дом основателя Карабахского ханства Панахали хана и мавзолеи Карабахских ханов, представителей династии Джаванширов.

Перед дворцом установили спортивный помост и шатер, где представили флаги древних государств, которые были на территории Азербайджана. Символично, что вход в шатер доверили охранять героям 44-дневной Карабахской войны, обладателям боевых медалей Эльмину Мехтиеву и Джалалу Алишли, которые были в одеяниях древних воинов.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Выступившие на открытии первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках Асаф Меликов, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов и представитель специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных территориях в Агдамском районе Башир Гаджиев отметили, что приближается славная историческая дата Победы в Отечественной войне – 8 ноября, которая золотыми буквами вписана в славную летопись страны. Было подчеркнуто, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия разбила армянских агрессоров и восстановила территориальную целостность государства.

С начала 44-дневной Отечественной войны коллектив Федерации постоянно поддерживал семьи шехидов и гази, с апреля этого года проводил акции социально-психологической и юридической помощи, а также стал привлекать к паралимпийскому движению гази 44-дневной Отечественной войны. Мероприятия были проведены при поддержке Главного управления молодежи и спорта Баку и районных организаций, состоялись встречи с сотнями гази Карабахской войны для привлечения их к занятию фехтованием.

В соревновании приняли участие более двадцати гази 44-дневной Отечественной войны, из которых четверо вышли в полуфинал. Президент Федерации фехтования в инвалидных колясках Нубар Меликова отметила важность проводимых мероприятий в деле развития паралимпийского движения в стране, объявила старт финальному вечеру и пожелала успехов. В поединках сразились пары: Ниджат Ахадов - Башир Гусейнзаде и Сейидбакир Халигов-Гусейн Алиханов.

Поединки судили тренер международной категории по фехтованию Махин Меликова и судья международной категории по фехтованию в инвалидных колясках Марьям Меликова. В напряженной борьбе в финале со счетом 15:12 Гусейн Алиханов одержал победу над Ниджатом Ахадовым. Участники были отмечены дипломами, медалями, ценными призами, а победитель - Кубком Победы. Гостям была представлена концертная программа в исполнении Орхана Гусейнли.

Главная цель проведения соревнования - это создание команды фехтовальщиков из гази Карабахской войны для подготовки их к участию в Летних Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Сеймур Исмайлов. Редактор: Эльдар Пашаев)