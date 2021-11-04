«ПСЖ» не смог обыграть «Лейпциг», пропустив в добавленное ко второму тайму время
«Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью (2:2) в мачте четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.
Полузащитник немецкой команды Кристофер Нкунку на восьмой минуте открыл счет в матче. На 21 минуте полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум сравнял счет. На 39 минуте тот же Вейналдум вывел свою команду вперед. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.
Таким образом, парижский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своем активе 10 очков. «Лейпциг» располагается на четвертой позиции c одним очком.
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