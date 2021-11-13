Хэмилтон исключен из протокола квалификации Гран-при Бразилии

Пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации "Гран-при Бразилии" в связи с несоблюдением технического регламента. Об этом сообщает BBC, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ранее британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Однако при техосмотре его болида выявили нарушения. В частности, параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента.

Теперь гонщик вынужден будет начать субботний спринт с 20-й (последней) позиции.

Таким образом, первое место на старте спринтерской гонки перешло к пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену, а вторым будет стартовать напарник Хэмилтона по "Мерседесу" Валттери Боттас.