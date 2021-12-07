Азербайджан и Россия расширяют связи в абилимпийском движении (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По приглашению Национальной абилимпийской федерации Азербайджана (НАФА) в стране с рабочим визитом находится руководство и специалисты Российского Национального центра "Абилимпикс" (РНЦА), сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

Руководители НПКА и НАФА Ильгар Рагимов и РНЦА Игорь Грибанов подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут проведены совместные семинары и осуществлена подготовка к абилимпийскому чемпионату 2022 года в России.

В ближайшее время в Баку состоятся первые тестовые абилимпийские соревнования, а в 2022 году Азербайджан примет участие в международном абилимпийском чемпионате в Москве.

Ильгар Рагимов отметил, что государство уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в общество посредством спорта, а Паралимпийским комитетом реализуются социальные проекты, не связанные со спортом. Официальная статистика показывает, что в Азербайджане около 650 000 людей с ограниченными возможностями. В 2020 году создана Национальная абилимпийская федерация Азербайджана. Абилимпия - это система международных соревнований по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями. В нее включены около 100 профессиональных направлений. Это компьютерные программы (IT), искусство фотографии, резьба по дереву, живопись, музыка, бухгалтерия, слесарное дело, зубопротезная техническая деятельность, кулинария, специалисты по электрическим приборам, вязанию, пошиву одежды, ювелирному, столярному делам, дизайну плакатов, архитектуре, науке и искусству и другие направления.

В свою очередь, Игорь Грибанов высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане по развитию абилимпийского движения, и то, какое внимание уделяется этому движению в стране.

Целью визита российской делегации является проведение методических и практических семинаров, подготовка к местным и международным чемпионатам, формирование национальной сборной и развитие абилимпийского движения в Азербайджане.

В программу визита входит проведение встреч с должностными лицами министерства труда и социальной защиты, министерства молодежи и спорта и министерства образования. В ходе этих встреч будут обсуждены вопросы развития абилимпийского движения в стране, программы занятости и самозанятости, создания и совершенствования законодательной базы для развития абилимпийского движения в Азербайджане и обсуждены новые тенденции в инклюзивном образовании.

В то же время в Центре профессиональной реабилитации инвалидов Агентства социальных услуг при минтруда и соцзащиты Азербайджана проводятся семинары по развитию абилимпийского движения и инклюзивного образования. Участники семинаров обсуждают также вопросы проведения локальных чемпионатов, формирования национальных команд, подготовки судей.

Визит российской делегации в Азербайджан завершится 10 декабря.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)