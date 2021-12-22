Азербайджан впервые принял участие в Кубке Европы по кросс-кантри (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан впервые принял участие в Кубке Европы по кросс-кантри, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета (НПКА).

Кросс-кантри - паралимпийские беговые лыжи, адаптация беговых лыж для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Азербайджан на соревнованиях представил Мехман Рамазанзаде - дважды победитель "Бакинского марафона" среди паралимпийцев по паравелоспорту и первый представитель страны на Чемпионате мира по паравелоспорту в Нидерландах в 2019 году. На Кубке Европы в Вуокатти (Финляндия) он завоевал первые лицензионные очки к Зимней Паралимпиаде-2022, которая пройдет 4-13 марта в Пекине.

Запланировано также участие наших паралимпийцев в Чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия) в январе 2022 года.

Напомним, что первую в истории паралимпийского движения страны медаль на международном соревновании по зимним видам спорта завоевала лыжница Гюльнар Рагимова. Она стала победительницей в соревнованиях по гигантскому слалому на Чемпионате Азии по горным лыжам в Иране в феврале 2019 года.

(Автор: Вугар Иманов)