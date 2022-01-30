Египет обыграл Марокко и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Сборная Египта переиграла Марокко в четвертьфинале Кубка африканских наций, передает Trend со ссылкой на Матч.

У победителей забили Мохамед Салах и Трезеге, отличившийся в дополнительное время. В составе марокканцев единственный мяч на счету Софиана Буфаля, который на 7-й минуте встречи реализовал пенальти.

Сборная Египта вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет против Камеруна. Эта встреча запланирована на 3 февраля.