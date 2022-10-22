Тен Хаг рассказал, когда Роналду вернется в основной состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду вернется в состав после матча 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я хочу, чтобы Роналду остался в команде до конца сезона. Он исключен из состава лишь на игру с «Челси», а затем вернется в основную команду. Такое наказание. Как мы уже сказали ранее, он остается важной частью «МЮ», и я рассчитываю на него до конца сезона.

Все игроки должны понимать, что такое поведение будет иметь последствия. Конечно, нам будет не хватать Роналду в игре с «Челси», это потеря для нас, но это решение было важным с моральной точки зрения», - цитирует тренера Sky Sports.