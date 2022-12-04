Капитан сборной Аргентины Месси ждет трудной игры с Нидерландами на ЧМ-2022

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, чего ждет от матча против национальной команды Нидерландов, который пройдет в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает в воскресенье пресс-служба аргентинцев.

Поединок состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Нас ждет очень сложный матч. Думаю, будет крайне трудно, они захотят забрать у нас мяч. На этой стадии чемпионата мира матчи еще сложнее», — заявил Месси.

3 декабря сборная Аргентины в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Австралии. Игра, прошедшая 3 декабря на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Месси, который провел 1000-й матч в своей карьере, открыл счет в этом поединке.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе» в Лусаиле.