Стал известен первый претендент на покупку «Манчестер Юнайтед»

Глава химической компании Ineos, британский миллиардер Джим Рэтклифф выразил готовность купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, миллиардер первым официально зарегистрировал свой интерес в банке, который осуществляет процесс продажи клуба. Отмечается, что торги среди претендентов должны начаться в феврале. В результате «МЮ» может перейти к новому владельцу к концу сезона.

Рэтклиффу уже принадлежит французский футбольный клуб «Ницца». Forbes оценивает его состояние в 15,5 миллиарда долларов.

Год назад стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет продать клуб. Сделка оценивается в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов.